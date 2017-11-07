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Опубликовано 7 ноября 2017, 23:22

Швеция планирует купить у США систему ПВО Patriot

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia

Фото: © wikipedia

В связи с этим Управлению материального обеспечения Вооружённых сил Швеции дано распоряжение начать соответствующие переговоры.

Правительство Швеции намерено закупить систему ПВО Patriot в США. Об этом сообщило шведское правительство.

— Закупка системы соответствует содержанию стратегии в области национальной обороны и является частью выполнения совместной Декларации о намерениях Швеции и США, подписанной в июне 2016. Официальное решение правительства позволяет начать переговоры с американской стороной, — говорится в заявлении.

Как ожидается, поставки комплексов произойдут в 2020–2025 годах. Всего Стокгольм планирует закупить в США четыре системы ПВО.

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Артём Андреев
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