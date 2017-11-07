Швеция планирует купить у США систему ПВО Patriot

В связи с этим Управлению материального обеспечения Вооружённых сил Швеции дано распоряжение начать соответствующие переговоры.

Правительство Швеции намерено закупить систему ПВО Patriot в США. Об этом сообщило шведское правительство.

— Закупка системы соответствует содержанию стратегии в области национальной обороны и является частью выполнения совместной Декларации о намерениях Швеции и США, подписанной в июне 2016. Официальное решение правительства позволяет начать переговоры с американской стороной, — говорится в заявлении.