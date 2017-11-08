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Опубликовано 8 ноября 2017, 10:13

Nvidia показала видеокарты в стиле "Звёздных войн"

Скриншот видео NVIDIA GeForce

Скриншот видео NVIDIA GeForce

Теперь обладатели персональных компьютеров смогут выбирать сторону силы при их сборке.

Nvidia рассказала о создании коллекционных версий флагманских видеокарт Titan Xp. Производитель графических процессор выпустит два варианта — в красном цвете в стиле Галактической империи и зелёном — в стиле Ордена джедаев.

На передних панелях видеокарт расположены эмблемы "Звезды смерти" и светового меча. Производитель сделал систему охлаждения прозрачной, что позволяет увидеть плату со всеми чипами, освещённую соответствующим цветом.

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Nvidia показала специальные версии видеокарт Titan Xp в стиле "Звёздных войн"

Скриншот видео NVIDIA GeForce

Цена коллекционной видеокарты — 1200 долларов (около 89 тысяч рублей).

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Сергей Сурепин
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