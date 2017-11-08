В Call of Duty: WWII впервые вызвали "ядерный" взрыв
Фото © Activision
Своеобразная "пасхалка" для самых продвинутых игроков снова доступна в военном шутере.
6 ноября обладатели Call of Duty: WWII заявили, что, набрав определённое количество очков в многопользовательском бою, пользователь может вызвать "ядерный" удар. Эта функция позволяет убить всех противников на карте.
В мультиплеере Call of Duty: WWII впервые вызвали "ядерный" взрыв
Фото © Activision
Пользователь PwnStarz использовал специальную награду. Он убил 25 противников, а сам ни разу не погиб.
В отличие от прошлых игр серии, в Call of Duty: WWII удар с воздуха производится ракетой "Фау-2". Это первая в мире баллистическая ракета дальнего действия. Она находилась на вооружении у Германии в конце Второй мировой.