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Опубликовано 8 ноября 2017, 10:31

В Call of Duty: WWII впервые вызвали "ядерный" взрыв

Фото &copy;&nbsp;Activision

Фото © Activision

Своеобразная "пасхалка" для самых продвинутых игроков снова доступна в военном шутере.

6 ноября обладатели Call of Duty: WWII заявили, что, набрав определённое количество очков в многопользовательском бою, пользователь может вызвать "ядерный" удар. Эта функция позволяет убить всех противников на карте.

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В мультиплеере Call of Duty: WWII впервые вызвали "ядерный" взрыв

Фото © Activision

Пользователь PwnStarz использовал специальную награду. Он убил 25 противников, а сам ни разу не погиб.

В отличие от прошлых игр серии, в Call of Duty: WWII удар с воздуха производится ракетой "Фау-2". Это первая в мире баллистическая ракета дальнего действия. Она находилась на вооружении у Германии в конце Второй мировой.

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Сергей Сурепин
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