Авторы NieR: Automata намекают на продолжение игры
Руководитель проекта пока не уточнил, будет ли участвовать в производстве геймдизайнер Йоко Таро.
Фото © Platinum Games
Продюсер NieR: Automata Ёсукэ Саито рассказал, что работа в направлении будущей части NieR уже ведётся. Продюсер считает, что игроки знают о сеттинге будущей игры благодаря тому, что команда уже ищет планировщика сценариев.
Продюсер NieR: Automata намекнул на разработку продолжения игры
Фото © Platinum Games
Также разработчики пока не могут гарантировать участие в этом проекте Йоко Таро, автора NieR: Automata. Геймдизайнер не афиширует своё желание участвовать в каких-либо проектах.
Напомним, NieR: Automata вышла 23 февраля на PlayStation 4 и ПК.