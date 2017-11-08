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Регион
Опубликовано 8 ноября 2017, 10:54

Авторы NieR: Automata намекают на продолжение игры

Руководитель проекта пока не уточнил, будет ли участвовать в производстве геймдизайнер Йоко Таро.

Фото &copy; Platinum Games

Фото © Platinum Games

Продюсер NieR: Automata Ёсукэ Саито рассказал, что работа в направлении будущей части NieR уже ведётся. Продюсер считает, что игроки знают о сеттинге будущей игры благодаря тому, что команда уже ищет планировщика сценариев.

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Продюсер NieR: Automata намекнул на разработку продолжения игры

Фото © Platinum Games

Также разработчики пока не могут гарантировать участие в этом проекте Йоко Таро, автора NieR: Automata. Геймдизайнер не афиширует своё желание участвовать в каких-либо проектах.

Напомним, NieR: Automata вышла 23 февраля на PlayStation 4 и ПК.

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Сергей Сурепин
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