В Wolfenstein 2 появилось "Хранилище"
Фото © Bethesda Softworks
Разработчики добавили в новый шутер не просто пункт в меню, а полноценную локацию.
7 ноября владельцы Wolfenstein 2 получили доступ в "Хранилище". Оно находится на подводной лодке, которая по сюжету игры служит базой сопротивления.
В Wolfenstein 2 открылось "Хранилище"
Фото © Bethesda Softworks
Внутри игроки могут найти множество документов с дополнительной информацией о мире игры и её истории. Через терминал можно войти в режим "Симуляция боя" или пройти сюжетные дополнения "Хроники свободы".
В "Симуляции боя" доступны 10 уровней. Она представляет собой аркадный режим с поддержкой таблицы рекордов.