В Wolfenstein 2 появилось "Хранилище"

Разработчики добавили в новый шутер не просто пункт в меню, а полноценную локацию.

7 ноября владельцы Wolfenstein 2 получили доступ в "Хранилище". Оно находится на подводной лодке, которая по сюжету игры служит базой сопротивления.

В Wolfenstein 2 открылось "Хранилище" Фото © Bethesda Softworks

Внутри игроки могут найти множество документов с дополнительной информацией о мире игры и её истории. Через терминал можно войти в режим "Симуляция боя" или пройти сюжетные дополнения "Хроники свободы".