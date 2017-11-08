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Опубликовано 8 ноября 2017, 11:14

В Wolfenstein 2 появилось "Хранилище"

Фото &copy; Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

Разработчики добавили в новый шутер не просто пункт в меню, а полноценную локацию.

7 ноября владельцы Wolfenstein 2 получили доступ в "Хранилище". Оно находится на подводной лодке, которая по сюжету игры служит базой сопротивления.

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В Wolfenstein 2 открылось "Хранилище"

Фото © Bethesda Softworks

Внутри игроки могут найти множество документов с дополнительной информацией о мире игры и её истории. Через терминал можно войти в режим "Симуляция боя" или пройти сюжетные дополнения "Хроники свободы".

В "Симуляции боя" доступны 10 уровней. Она представляет собой аркадный режим с поддержкой таблицы рекордов.

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Сергей Сурепин
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