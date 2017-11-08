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Опубликовано 8 ноября 2017, 11:32

Версия Assassin’s Creed: Origins для ПК лишилась поддержки HDR

Фото &copy;&nbsp;Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Разработчики отказались от своего изначального плана и обновили информацию на официальном сайте.

Ubisoft изначально планировала добавить в Assassin’s Creed: Origins поддержку HDR на всех платформах. Система должна была начать работу после выхода ноябрьского обновления.

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Ubisoft отказалась от обещания добавить поддержку HDR в ПК-версию Assassin’s Creed: Origins

Фото © Ubisoft Montreal

Позже разработчики сообщили, что у них нет планов внедрять поддержку этой технологии для версии игры на ПК. Вместе с этим команда обновила информацию на официальном сайте. Теперь HDR есть только в консольной версии игры.

Игроков такой подход со стороны Ubisoft расстроил.

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Сергей Сурепин
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