Версия Assassin’s Creed: Origins для ПК лишилась поддержки HDR
Фото © Ubisoft Montreal
Разработчики отказались от своего изначального плана и обновили информацию на официальном сайте.
Ubisoft изначально планировала добавить в Assassin’s Creed: Origins поддержку HDR на всех платформах. Система должна была начать работу после выхода ноябрьского обновления.
Ubisoft отказалась от обещания добавить поддержку HDR в ПК-версию Assassin’s Creed: Origins
Фото © Ubisoft Montreal
Позже разработчики сообщили, что у них нет планов внедрять поддержку этой технологии для версии игры на ПК. Вместе с этим команда обновила информацию на официальном сайте. Теперь HDR есть только в консольной версии игры.
Игроков такой подход со стороны Ubisoft расстроил.