Версия Assassin’s Creed: Origins для ПК лишилась поддержки HDR

Ubisoft изначально планировала добавить в Assassin’s Creed: Origins поддержку HDR на всех платформах. Система должна была начать работу после выхода ноябрьского обновления.

Позже разработчики сообщили, что у них нет планов внедрять поддержку этой технологии для версии игры на ПК. Вместе с этим команда обновила информацию на официальном сайте. Теперь HDR есть только в консольной версии игры.