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Регион
Опубликовано 8 ноября 2017, 13:24

В России могут ограничить использование мигалок на дорогах

Фото: &copy; L!FE / Марат Абулхатин

Фото: © L!FE / Марат Абулхатин

Лидер "Справедливой России" считает, что спецсигналы должны использовать лишь автомобили экстренных служб и первые лица страны.

"Справедливая Россия" предложила ограничить использование специальных сигналов на дорогах и внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Об этом со ссылкой на пресс-службу политической партии сообщает РИА "Новости".

Лидер СР Сергей Миронов, в частности, отметил, что этим правом должны пользоваться только скорые, пожарные, полицейские и первые лица страны.

"Справедливая Россия" также выступила и против других привилегий на автодорогах. В частности, партия предложила ограничить использование спецтрассы. По словам Миронова, специальными трассами "не просто пользуются, а злоупотребляют" невысокопоставленные чиновники, среди которых нередко встретишь "лихачей-мажоров".

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Янковская Ольга
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