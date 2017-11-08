В России могут ограничить использование мигалок на дорогах

Лидер "Справедливой России" считает, что спецсигналы должны использовать лишь автомобили экстренных служб и первые лица страны.

"Справедливая Россия" предложила ограничить использование специальных сигналов на дорогах и внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Об этом со ссылкой на пресс-службу политической партии сообщает РИА "Новости".

Лидер СР Сергей Миронов, в частности, отметил, что этим правом должны пользоваться только скорые, пожарные, полицейские и первые лица страны.