Ubisoft зарабатывает на микроплатежах

Игроки потратили при помощи микроплатежей на 83 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Выручка от цифровых продаж у компании остановилась на уровне 342,5 миллиона долларов. Из них 168 миллионов евро приходится на цифровые издания, а 175 миллионов — на внутриигровые покупки.