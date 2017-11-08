Ubisoft зарабатывает на микроплатежах
Игроки потратили при помощи микроплатежей на 83 процента больше по сравнению с прошлым годом.
Ubisoft опубликовала отчёт за первую половину 2017 финансового года. Совокупный заработок издателя составил 466,2 миллиона евро.
Большую часть доходов Ubisoft за прошедшие полгода принесли внутриигровые платежи
Выручка от цифровых продаж у компании остановилась на уровне 342,5 миллиона долларов. Из них 168 миллионов евро приходится на цифровые издания, а 175 миллионов — на внутриигровые покупки.
За первые 10 дней Assassin's Creed: Origins продалась в два раза лучше прошлой части. Самая доходная платформа — PlayStation 4.