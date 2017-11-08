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Регион
Опубликовано 8 ноября 2017, 16:23

Ubisoft зарабатывает на микроплатежах

Фото: &copy; facebook.com/ubisoft

Фото: © facebook.com/ubisoft

Игроки потратили при помощи микроплатежей на 83 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Ubisoft опубликовала отчёт за первую половину 2017 финансового года. Совокупный заработок издателя составил 466,2 миллиона евро.

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Большую часть доходов Ubisoft за прошедшие полгода принесли внутриигровые платежи

Фото: © facebook.com/ubisoft

Выручка от цифровых продаж у компании остановилась на уровне 342,5 миллиона долларов. Из них 168 миллионов евро приходится на цифровые издания, а 175 миллионов — на внутриигровые покупки.

За первые 10 дней Assassin's Creed: Origins продалась в два раза лучше прошлой части. Самая доходная платформа — PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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