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Регион
Опубликовано 8 ноября 2017, 15:55

Авторы Hitman работают над продолжением

Разработчики популярной игровой серии рассказали о том, что подробности о проекте появятся в 2018 году.

Генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак заявил, что команда занимается работой над новой частью Hitman. Об этом он рассказал после выхода GOTY-издания.

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IO Interactive работает над продолжением Hitman

Фото: © Flickr/K putt

По словам генерального директора, аудитория Hitman преодолела рубеж в семь миллионов игроков. Он поблагодарил фанатов за поддержку.

Напомним, летом 2017 года IO Interactive стала независимой компанией. Студия больше не работает с издателем Square Enix.

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Сергей Сурепин
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