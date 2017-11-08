Авторы Hitman работают над продолжением

Генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак заявил, что команда занимается работой над новой частью Hitman. Об этом он рассказал после выхода GOTY-издания.

IO Interactive работает над продолжением Hitman Фото: © Flickr/K putt

По словам генерального директора, аудитория Hitman преодолела рубеж в семь миллионов игроков. Он поблагодарил фанатов за поддержку.