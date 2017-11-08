Авторы Hitman работают над продолжением
Разработчики популярной игровой серии рассказали о том, что подробности о проекте появятся в 2018 году.
Генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак заявил, что команда занимается работой над новой частью Hitman. Об этом он рассказал после выхода GOTY-издания.
IO Interactive работает над продолжением Hitman
Фото: © Flickr/K putt
По словам генерального директора, аудитория Hitman преодолела рубеж в семь миллионов игроков. Он поблагодарил фанатов за поддержку.
Напомним, летом 2017 года IO Interactive стала независимой компанией. Студия больше не работает с издателем Square Enix.