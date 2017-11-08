Авторы Assassin’s Creed: Origins добавят возможность смены причёски

До этого игроки могли воспользоваться этой функцией только при определённых манипуляциях.

Ubisoft в ближайшее время выпустит обновление для Assassin's Creed: Origins. В игре появится возможность изменять причёски главного героя.

Ubisoft пообещала добавить в Assassin's Creed: Origins официальный способ смены причёски Фото: © Flickr/CAA Photoshoot Magazine

Ранее игроки нашли эту возможность в консольных версиях Assassin's Creed: Origins. Однако после выхода внешний вид персонажа не сохранялся.