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Опубликовано 8 ноября 2017, 15:34

Авторы Assassin’s Creed: Origins добавят возможность смены причёски

До этого игроки могли воспользоваться этой функцией только при определённых манипуляциях.

Ubisoft в ближайшее время выпустит обновление для Assassin's Creed: Origins. В игре появится возможность изменять причёски главного героя.

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Ubisoft пообещала добавить в Assassin's Creed: Origins официальный способ смены причёски

Фото: © Flickr/CAA Photoshoot Magazine

Ранее игроки нашли эту возможность в консольных версиях Assassin's Creed: Origins. Однако после выхода внешний вид персонажа не сохранялся.

Разработчики сообщили, что скоро добавят официальную возможность менять причёску.

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Сергей Сурепин
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