Студия Telltale Games объявила о сокращении штата

Компания планирует сосредоточиться на играх лучшего качества от небольшой команды разработчиков.

Студия Telltale Games объявила об увольнении 90 сотрудников. Команда известна по играм The Wolf Among Us, The Walking Dead, Tales from the Borderlands и Batman: The Telltale Series.

Студия Telltale Games уволила четверть сотрудников Фото: © Flickr/BagoGames

Разработчики рассказали, что команда хочет сосредоточиться на создании конкурентоспособного продукта. Издатель сфокусируется на более высоком качестве сюжета.