Начиная с Сирии, заканчивая КНДР. Ушаков назвал темы беседы Путина и Трампа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал вероятные темы беседы российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме.

— Есть что обсуждать: основная международная проблематика, начиная от Сирии, кончая КНДР, и так далее... много проблем в двустороннем контексте, — отметил представитель Кремля.

Ушаков также добавил, что Москва готова и к отдельной обстоятельной двусторонней встрече.

— О возможности такого контакта неоднократно говорил и сам Трамп, лично озвучивал этот момент совсем недавно, — добавил помощник российского президента.