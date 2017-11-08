Начиная с Сирии, заканчивая КНДР. Ушаков назвал темы беседы Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на саммите G20 в Гамбурге. Фото: © REUTERS/Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал вероятные темы беседы российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме.
— Есть что обсуждать: основная международная проблематика, начиная от Сирии, кончая КНДР, и так далее... много проблем в двустороннем контексте, — отметил представитель Кремля.
Ушаков также добавил, что Москва готова и к отдельной обстоятельной двусторонней встрече.
— О возможности такого контакта неоднократно говорил и сам Трамп, лично озвучивал этот момент совсем недавно, — добавил помощник российского президента.
Напомним, саммит АТЭС во вьетнамском Дананге начался 6 ноября и завершится 11 ноября.