Экс-замминистра СССР скончался в реанимации после падения со второго этажа
Александр Владиславлев после инцидента впал в кому и умер, не приходя в сознание.
В Москве на 82-м году жизни скончался советский и российский государственный деятель Александр Владиславлев. В 1990-м он являлся заместителем будущего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе на посту министра внешних сношений СССР.
Александр Владиславлев.
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По предварительным данным, несколько дней назад Владиславлев при невыясненных обстоятельствах упал со второго этажа. Его срочно доставили в больницу, где он впал в кому. Кроме прочего, у бывшего чиновника диагностировали тяжёлый ушиб и отёк головного мозга, а также перелом челюсти. Владиславлев умер, не приходя в сознание.
Другие детали выясняются.
В 1989-м Александр Владиславлев был избран народным депутатом СССР, а в 2000-м стал депутатом Государственной думы РФ третьего созыва. Кроме того, в советское время он работал в правительстве на различных должностях. По данным из открытых источников следует, что в 1986-м он непродолжительное время замещал должность министра образования СССР. В ноябре 1991 года он был назначен заместителем министра внешних сношений СССР. После развала Советского Союза должность была упразднена.