Экс-замминистра СССР скончался в реанимации после падения со второго этажа

Александр Владиславлев после инцидента впал в кому и умер, не приходя в сознание.

В Москве на 82-м году жизни скончался советский и российский государственный деятель Александр Владиславлев. В 1990-м он являлся заместителем будущего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе на посту министра внешних сношений СССР.

Александр Владиславлев. Фото: © Wikipedia

По предварительным данным, несколько дней назад Владиславлев при невыясненных обстоятельствах упал со второго этажа. Его срочно доставили в больницу, где он впал в кому. Кроме прочего, у бывшего чиновника диагностировали тяжёлый ушиб и отёк головного мозга, а также перелом челюсти. Владиславлев умер, не приходя в сознание.

Другие детали выясняются.