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Регион
Опубликовано 8 ноября 2017, 17:30

Телохранитель Мэрайи Кэри обвинил певицу в сексуальных домогательствах

Мэрайя Кэри. Фото &copy; REUTERS/Mario Anzuoni

Мэрайя Кэри. Фото © REUTERS/Mario Anzuoni

Мужчина пожаловался, что певица намеренно разгуливала перед ним в прозрачном пеньюаре.

Глава охранного агентства, занимавшегося безопасностью певицы Мэрайи Кэри, обвинил диву в сексуальных домогательствах. Майкл Анелло заявил, что певица намеренно ходила перед ним в полупрозрачном пеньюаре. Сейчас "обиженная сторона" готовит документы для иска, пишет TMZ.

Адвокат Анелло сообщил, что подавать иск подзащитный не торопится, поскольку Мэрайя заинтересована в досудебном урегулировании конфликта.

Майкл Анелло на фото справа.

В списке жалоб телохранителя — откровенная сексуальная жизнь актрисы. Анелло уверяет, что Мэрайя намеренно совершала "половые акты так, чтобы он это видел". Припомнил он и "травмирующий" случай на мексиканском курорте, когда певица, попросив мужчину подняться в номер и помочь ей перенести багаж, встретила его в распахнутом прозрачном пеньюаре. Анелло уверяет, что тут же хотел уйти, однако певица не отпустила его и заставила-таки тягать чемоданы. Охранник божится, что, выполнив поручение, тут же покинул номер.

Впрочем, среди обвинений есть и более значимые: задолженность певицы перед охранным агентством в размере 221 тысячи долларов. Анелло также обвиняет Мэрайю в оскорблениях в свой адрес и в адрес других сотрудников агентства. Якобы только его артистка называла нацистом, ку-клукс-клановцем и скинхедом.

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Иван Гусев
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