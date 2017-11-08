Телохранитель Мэрайи Кэри обвинил певицу в сексуальных домогательствах

Мужчина пожаловался, что певица намеренно разгуливала перед ним в прозрачном пеньюаре.

Глава охранного агентства, занимавшегося безопасностью певицы Мэрайи Кэри, обвинил диву в сексуальных домогательствах. Майкл Анелло заявил, что певица намеренно ходила перед ним в полупрозрачном пеньюаре. Сейчас "обиженная сторона" готовит документы для иска, пишет TMZ.

Адвокат Анелло сообщил, что подавать иск подзащитный не торопится, поскольку Мэрайя заинтересована в досудебном урегулировании конфликта.

Mariah Carey’s Security Guard Claims Sexual Harassment https://t.co/stwd4m6jIi pic.twitter.com/CxHjJPzqrn — Flourish Naija (@flourish_naija) 8 ноября 2017 г. Майкл Анелло на фото справа. Майкл Анелло на фото справа.

В списке жалоб телохранителя — откровенная сексуальная жизнь актрисы. Анелло уверяет, что Мэрайя намеренно совершала "половые акты так, чтобы он это видел". Припомнил он и "травмирующий" случай на мексиканском курорте, когда певица, попросив мужчину подняться в номер и помочь ей перенести багаж, встретила его в распахнутом прозрачном пеньюаре. Анелло уверяет, что тут же хотел уйти, однако певица не отпустила его и заставила-таки тягать чемоданы. Охранник божится, что, выполнив поручение, тут же покинул номер.