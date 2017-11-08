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Регион
Опубликовано 8 ноября 2017, 14:40

Госдума в первом чтении поддержала повышение МРОТ до прожиточного минимума

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Разногласия в данном вопросе велись на протяжении 25 лет, точку в спорах поставил президент России.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года может быть повышен до уровня прожиточного минимума. Соответствующий законопроект приняла сегодня в первом чтении Госдума.

Согласно ему, с начала нового года МРОТ будет установлен на уровне 85 процентов от объёма прожиточного минимума — 9489 рублей. Уже с начала 2019 года он будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Как заявил заместитель председателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, споры вокруг данного вопроса велись 25 лет, точку в них поставил президент РФ, который дал задание парламентариям оформить его в виде закона.

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Андрей Григорьев
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