Госдума в первом чтении поддержала повышение МРОТ до прожиточного минимума

Разногласия в данном вопросе велись на протяжении 25 лет, точку в спорах поставил президент России.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года может быть повышен до уровня прожиточного минимума. Соответствующий законопроект приняла сегодня в первом чтении Госдума.

Согласно ему, с начала нового года МРОТ будет установлен на уровне 85 процентов от объёма прожиточного минимума — 9489 рублей. Уже с начала 2019 года он будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.