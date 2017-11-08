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Регион
Опубликовано 8 ноября 2017, 16:43

Говорухин призвал отказаться от участия в "Евровидении-2018"

Станислав Говорухин. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Пятаков

Станислав Говорухин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Депутат и режиссёр не считает искусством песни, которые исполняются на этом песенном конкурсе.

Россия должна отказаться участвовать в "Евровидении" в 2018 году из-за ситуации с Юлией Самойловой, которой Украина не позволила приехать на конкурс в Киев. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

— Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранить достоинство и отказаться от участия в этой гадости, — сказал Говорухин в комментарии РИА "Новости".

Он добавил, что не любит музыку, которая исполняется на "Евровидении", и не считает её искусством.

Напомним, крупнейший в Европе вокальный конкурс "Евровидение" проходил в Киеве с 9 по 13 мая 2017 года. Победа досталась португальскому певцу Сальвадору Собралу. Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова, однако СБУ на три года запретила ей въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму. Самойлова затем признавалась, что хотела бы выступить в Лиссабоне.

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Андрей Григорьев
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