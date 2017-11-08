Говорухин призвал отказаться от участия в "Евровидении-2018"
Станислав Говорухин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков
Депутат и режиссёр не считает искусством песни, которые исполняются на этом песенном конкурсе.
Россия должна отказаться участвовать в "Евровидении" в 2018 году из-за ситуации с Юлией Самойловой, которой Украина не позволила приехать на конкурс в Киев. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.
— Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранить достоинство и отказаться от участия в этой гадости, — сказал Говорухин в комментарии РИА "Новости".
Он добавил, что не любит музыку, которая исполняется на "Евровидении", и не считает её искусством.
Напомним, крупнейший в Европе вокальный конкурс "Евровидение" проходил в Киеве с 9 по 13 мая 2017 года. Победа досталась португальскому певцу Сальвадору Собралу. Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова, однако СБУ на три года запретила ей въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму. Самойлова затем признавалась, что хотела бы выступить в Лиссабоне.