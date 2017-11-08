Говорухин призвал отказаться от участия в "Евровидении-2018"

Депутат и режиссёр не считает искусством песни, которые исполняются на этом песенном конкурсе.

Россия должна отказаться участвовать в "Евровидении" в 2018 году из-за ситуации с Юлией Самойловой, которой Украина не позволила приехать на конкурс в Киев. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

— Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранить достоинство и отказаться от участия в этой гадости, — сказал Говорухин в комментарии РИА "Новости".

Он добавил, что не любит музыку, которая исполняется на "Евровидении", и не считает её искусством.