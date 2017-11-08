Депутаты предлагают прощать долги добросовестным гражданам
Флаг на здании Госдумы. Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Отмечается, что на грани банкротства в России находится 600 тысяч человек, а новый законопроект позволит им скинуть долговое бремя.
Депутаты предлагают прощать долги добросовестным гражданам. В Госдуму внесён законопроект, позволяющий судам списывать задолженности граждан, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов.
Однако коснётся нововведение далеко не всех должников. Чтобы попасть в категорию "добросовестных" нужно исправно платить налоги.
На грани банкротства в России 600 тысяч человек. Избавление от долгового гнёта позволит им вернуться к активной жизни. Уточняется, что проект закона закрепляет социально-реабилитационную роль банкротства граждан.