Отмечается, что на грани банкротства в России находится 600 тысяч человек, а новый законопроект позволит им скинуть долговое бремя.

Депутаты предлагают прощать долги добросовестным гражданам. В Госдуму внесён законопроект, позволяющий судам списывать задолженности граждан, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов.

Однако коснётся нововведение далеко не всех должников. Чтобы попасть в категорию "добросовестных" нужно исправно платить налоги.