В Госдуму внесли закон об уголовных сроках за жестокое обращение с животными

Как сообщили представители нижней палаты парламента, жестокость в отношении животных не может находиться на одном уровне с преступлениями небольшой тяжести.

В Государственную думу внесён законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Теперь за причинение ущерба братьям нашим меньшим можно лишиться свободы на срок до трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Как подчеркнули в нижней палате парламента, подобные ужесточения обусловлены тем, что жестокость в отношении животных причиняет нравственные страдания большому количеству людей. Именно поэтому такие злодеяния не могут оставаться на одном уровне с преступлениями небольшой тяжести.