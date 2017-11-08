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Опубликовано 8 ноября 2017, 22:13

В Госдуму внесли закон об уголовных сроках за жестокое обращение с животными

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Как сообщили представители нижней палаты парламента, жестокость в отношении животных не может находиться на одном уровне с преступлениями небольшой тяжести.

В Государственную думу внесён законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Теперь за причинение ущерба братьям нашим меньшим можно лишиться свободы на срок до трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Как подчеркнули в нижней палате парламента, подобные ужесточения обусловлены тем, что жестокость в отношении животных причиняет нравственные страдания большому количеству людей. Именно поэтому такие злодеяния не могут оставаться на одном уровне с преступлениями небольшой тяжести.

Также в рамках законопроекта вводится дополнительная ответственность, если преступление было совершено в присутствии малолетних детей или связано с демонстрацией в СМИ.

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Юнона Александрова
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