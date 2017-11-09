Выбор Слуцкого. "Челси", ЦСКА или "Краснодар"?

"Халл Сити" под руководством Леонида Слуцкого продолжает нащупывать английское дно. Команда потерпела три поражения подряд и после 16 туров занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Болельщики и эксперты всё чаще предрекают Слуцкому отставку, несмотря на поддержку тренера игроками и руководством клуба.

Сам тренер "Халла" готов, по его словам, покинуть клуб. В разговоре с Hull Daily Mail после поражения от "Мидлсбро" (1:3) Слуцкий рассказал, что готов принять собственную отставку, если клубное руководство примет такое решение.

— В такой ситуации я приму любое решение руководства. 15 туров — нормальный срок для принятия решения. Наибольшее давление исходит от меня самого. Я всегда провожу анализ ситуации, и мой нынешний уровень меня не устраивает, — отметил Слуцкий. — Если руководство позволит мне продолжить работу, я буду продолжать стараться изменить ситуацию к лучшему.

Возможно, Слуцкий не будет ждать, когда ему укажут на дверь, а уйдёт сам. Тем более что у него есть варианты как в Англии, так и в России. Так, по данным английских СМИ, главный тренер "Халл Сити" может занять одну из должностей в "Челси".

Недавно "Челси" покинул Майкл Эменало, занимавший пост технического директора лондонского клуба. Владелец "Челси" Роман Абрамович уже помог Слуцкому трудоустроиться в Англии, а теперь может предложить россиянину одну из должностей в клубе.

Сам Слуцкий, как пишет "Советский спорт", прилетел в Москву во вторник, а сегодня встретился с руководством своего бывшего клуба. Слуцкий, как утверждает издание, довольно длительное время провёл с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц.

Кроме того, как стало известно Лайфу, руководство "Краснодара" рассматривает возможность приглашения Слуцкого на пост главного тренера. В клубе не очень довольны вылетом команды из Кубка России и Лиги Европы. Сейчас у руля "горожан" Игорь Шалимов.