Создатели Pokemon Go выпустят игру по мотивам "Гарри Поттера"

Как сообщили представители компании, игрокам нужно будет действовать по тому же принципу, что и в Pokemon Go: исследовать местность реального мира, чтобы находить и сражаться с врагами из мира чародейства и волшебства Роулинг. Также геймеры смогут объединяться между собой для борьбы с лордом Волан-де-Мортом или просто изучать заклинания.