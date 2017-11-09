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Регион
Опубликовано 9 ноября 2017, 02:42

Создатели Pokemon Go выпустят игру по мотивам "Гарри Поттера"

Компания Niantic, которая разработала игровое приложение Pokemon Go, занимается созданием игры для гаджетов по мотивам истории Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Разработчик анонсировал выход игры под названием Harry Potter: Wizards Unite на своём официальном сайте.

Как сообщили представители компании, игрокам нужно будет действовать по тому же принципу, что и в Pokemon Go: исследовать местность реального мира, чтобы находить и сражаться с врагами из мира чародейства и волшебства Роулинг. Также геймеры смогут объединяться между собой для борьбы с лордом Волан-де-Мортом или просто изучать заклинания.

Точная дата выхода игры пока не называется.

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Юнона Александрова
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