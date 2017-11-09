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Регион
Опубликовано 9 ноября 2017, 05:58

Россиян предупредили о вспышке легионеллёза в Европе

Остров Майорка. Фото: &copy; РИА Новости

Остров Майорка. Фото: © РИА Новости

Инфекция поражает лёгкие, центральную нервную систему, органы пищеварения и сопровождается лихорадкой.

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о риске заражения легионеллёзом в Испании и Португалии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инфекция поражает лёгкие, центральную нервную систему и органы пищеварения. Одними из симптомов являются лихорадка и интоксикация организма. Заболевание вспыхнуло на острове Майорка, где в одном из отелей легионеллёз подтвердился у 13 постояльцев. Один из них скончался.

Позже стало известно о 28 заразившихся в португальском Лиссабоне. Все пострадавшие доставлены в больницу. Также заразиться легионеллёзом можно в Каталонии, испанские власти сообщили о двух летальных случаях в автономии.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать информацию о заболевании при планировании поездок.

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Юнона Александрова
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