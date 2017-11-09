Россиян предупредили о вспышке легионеллёза в Европе

Инфекция поражает лёгкие, центральную нервную систему, органы пищеварения и сопровождается лихорадкой.

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о риске заражения легионеллёзом в Испании и Португалии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инфекция поражает лёгкие, центральную нервную систему и органы пищеварения. Одними из симптомов являются лихорадка и интоксикация организма. Заболевание вспыхнуло на острове Майорка, где в одном из отелей легионеллёз подтвердился у 13 постояльцев. Один из них скончался.

Позже стало известно о 28 заразившихся в португальском Лиссабоне. Все пострадавшие доставлены в больницу. Также заразиться легионеллёзом можно в Каталонии, испанские власти сообщили о двух летальных случаях в автономии.