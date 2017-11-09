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Опубликовано 9 ноября 2017, 10:52

Xbox One X получит набор с фирменными носками и обувью

Фото &copy; Flickr/Marco Verch

Фото © Flickr/Marco Verch

Microsoft представила эксклюзивный комплект консоли, который получат знаменитости.

Microsoft анонсировала специальное издание консоли Xbox One X. Над комплектом компания работала совместно с баскетбольной звездой NBA Стефеном Карри.

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Microsoft показала бандл Xbox One X с фирменными носками и обувью

Фото © SE7EN Solution

Новый комплект получат только выдающиеся спортсмены, музыканты, актёры и влиятельные люди. В комплекте идёт консоль, два контроллера, несколько игр, подписки, носки, беспроводные наушники и кроссовки.

Всё перечисленное помещается в специальный чемодан с функцией подзарядки техники.

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Сергей Сурепин
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