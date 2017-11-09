Xbox One X получит набор с фирменными носками и обувью
Фото © Flickr/Marco Verch
Microsoft представила эксклюзивный комплект консоли, который получат знаменитости.
Microsoft анонсировала специальное издание консоли Xbox One X. Над комплектом компания работала совместно с баскетбольной звездой NBA Стефеном Карри.
Microsoft показала бандл Xbox One X с фирменными носками и обувью
Фото © SE7EN Solution
Новый комплект получат только выдающиеся спортсмены, музыканты, актёры и влиятельные люди. В комплекте идёт консоль, два контроллера, несколько игр, подписки, носки, беспроводные наушники и кроссовки.
Всё перечисленное помещается в специальный чемодан с функцией подзарядки техники.