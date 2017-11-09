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Регион
Опубликовано 9 ноября 2017, 10:35

Разработчик игр обвинил создателей Star Trek: Discovery в плагиате

И в сериале, и в игре использовалась одна и та же идея, связанная с перемещением в космосе.

Кадр фильма "Звёздный путь: Дискавери"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Звёздный путь: Дискавери"/ © Кинопоиск

Независимый разработчик Анас Абдин рассказал, что в сериале Star Trek: Discovery есть заимствования из игры Tardigrades. Программист работал над проектом три года.

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Инди-разработчик обвинил создателей Star Trek: Discovery в плагиате

Кадр фильма "Звёздный путь: Дискавери"/ © Кинопоиск

По словам разработчика, в сериале используют особую квантовую сеть спор для мгновенного перемещения корабля в пространстве. Доступ к ней персонажи получают с помощью способностей гигантского существа.

Аналогичная схема работает и в игре Абдина.

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Сергей Сурепин
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