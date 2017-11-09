Разработчик игр обвинил создателей Star Trek: Discovery в плагиате
И в сериале, и в игре использовалась одна и та же идея, связанная с перемещением в космосе.
Кадр фильма "Звёздный путь: Дискавери"/ © Кинопоиск
Независимый разработчик Анас Абдин рассказал, что в сериале Star Trek: Discovery есть заимствования из игры Tardigrades. Программист работал над проектом три года.
Инди-разработчик обвинил создателей Star Trek: Discovery в плагиате
Кадр фильма "Звёздный путь: Дискавери"/ © Кинопоиск
По словам разработчика, в сериале используют особую квантовую сеть спор для мгновенного перемещения корабля в пространстве. Доступ к ней персонажи получают с помощью способностей гигантского существа.
Аналогичная схема работает и в игре Абдина.