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Опубликовано 9 ноября 2017, 10:14

В Battlefield 1 появилась поддержка HDR

Фото &copy;&nbsp;EA Digital Illusions CE

Фото © EA Digital Illusions CE

Разработчики добавили в игру режим кампании операций, а одна из карт теперь доступна для всех.

DICE выпустила обновление для Battlefield 1. Главным нововведением стал дополнительный режим кампании операций.

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DICE добавила в Battlefield 1 режим кампании операций и поддержку HDR на ПК

Фото © EA Digital Illusions CE

В новом режиме игроки смогут принимать участие сразу в нескольких совместных операциях. Для прохождения нужно будет за ограниченное время набрать определённое количество очков.

Вместе с этим разработчики добавили поддержку HDR в версию игры для ПК.

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Сергей Сурепин
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