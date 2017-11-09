В Battlefield 1 появилась поддержка HDR

Разработчики добавили в игру режим кампании операций, а одна из карт теперь доступна для всех.

DICE выпустила обновление для Battlefield 1. Главным нововведением стал дополнительный режим кампании операций.

DICE добавила в Battlefield 1 режим кампании операций и поддержку HDR на ПК Фото © EA Digital Illusions CE

В новом режиме игроки смогут принимать участие сразу в нескольких совместных операциях. Для прохождения нужно будет за ограниченное время набрать определённое количество очков.