Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 ноября 2017, 09:49

Doom получил улучшенные текстуры

Фото &copy; Vicarious Visions

Фото © Vicarious Visions

Энтузиаст решил обновить графику в классическом шутере. Теперь игра выглядит современно.

Пользователь под псевдонимом hoover1979 выпустил техническую демо-версию модификации Ultra HD Texture Pack. Разработчик с её помощью обновил классические игры серии от id Software.

image

Моддер добавил в классические части Doom текстуры Ultra HD качества

Фото © Vicarious Visions

Новая модификация поддерживает Doom, Doom II, а также The Plutonia Experiment, входящую в состав Final Doom. Энтузиаст продолжает работать над этим проектом.

Пока неизвестно, когда автор выпустит финальную версию модификации.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • doom
  • idsoftware
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar