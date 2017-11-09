Doom получил улучшенные текстуры

Энтузиаст решил обновить графику в классическом шутере. Теперь игра выглядит современно.

Пользователь под псевдонимом hoover1979 выпустил техническую демо-версию модификации Ultra HD Texture Pack. Разработчик с её помощью обновил классические игры серии от id Software.

Новая модификация поддерживает Doom, Doom II, а также The Plutonia Experiment, входящую в состав Final Doom. Энтузиаст продолжает работать над этим проектом.