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Опубликовано 9 ноября 2017, 09:26

Call of Duty: WWII обошла по продажам Infinite Warfare

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Новому шутеру понадобилось всего три дня, чтобы стать лучше предыдущей части в два раза.

За три дня после выхода Call of Duty: WWII компания Activision заработала более 500 миллионов долларов. Этот результат в два раза превышает показатель Infinite Warfare.

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Call of Duty: WWII в два раза обошла по продажам Infinite Warfare за три дня

Фото: © Flickr/BagoGames

Call of Duty: WWII всё равно не стала самой быстро продаваемой игрой серии. Лидером до сих пор остаётся Call of Duty: Black Ops III, которая за те же три дня заработала более 550 миллионов долларов.

Несмотря на это, Call of Duty: WWII — самая продаваемая игра в цифровом магазине PlayStation Store.

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Сергей Сурепин
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