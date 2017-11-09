Call of Duty: WWII обошла по продажам Infinite Warfare
Новому шутеру понадобилось всего три дня, чтобы стать лучше предыдущей части в два раза.
За три дня после выхода Call of Duty: WWII компания Activision заработала более 500 миллионов долларов. Этот результат в два раза превышает показатель Infinite Warfare.
Call of Duty: WWII в два раза обошла по продажам Infinite Warfare за три дня
Call of Duty: WWII всё равно не стала самой быстро продаваемой игрой серии. Лидером до сих пор остаётся Call of Duty: Black Ops III, которая за те же три дня заработала более 550 миллионов долларов.
Несмотря на это, Call of Duty: WWII — самая продаваемая игра в цифровом магазине PlayStation Store.