Call of Duty: WWII обошла по продажам Infinite Warfare

Новому шутеру понадобилось всего три дня, чтобы стать лучше предыдущей части в два раза.

За три дня после выхода Call of Duty: WWII компания Activision заработала более 500 миллионов долларов. Этот результат в два раза превышает показатель Infinite Warfare.

Call of Duty: WWII в два раза обошла по продажам Infinite Warfare за три дня Фото: © Flickr/BagoGames

Call of Duty: WWII всё равно не стала самой быстро продаваемой игрой серии. Лидером до сих пор остаётся Call of Duty: Black Ops III, которая за те же три дня заработала более 550 миллионов долларов.