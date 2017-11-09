"Бавария" уволила клубного врача из-за неправильных диагнозов
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По данным издания Bild, он прописал неправильное лечение Жерому Боатенгу и Давиду Алабе.
Мюнхенский клуб "Бавария" уволил своего доктора Фолькера Брауна. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич принял данное решение после того, как медработник поставил неправильные диагнозы защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе.
Напомним, инцидент произошёл после матча 11-го тура чемпионата Германии по футболу против дортмундской "Боруссии". Двое футболистов получили травмы на поле, и медработник прописал им неверное лечение.