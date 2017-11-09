"Я открываю мир других мужчин". Бузова может стать новой "холостячкой"
Скриншот из клипа Ольги Бузовой на песню "Мало половин"
Ради Ольги организаторы готовы поменять суть программы и впервые сделать главной героиней "холостячку".
Телеведущая и певица Ольга Бузова может стать главной героиней популярного шоу на телеканале ТНТ — женской версии программы "Холостяк". Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.
В предыдущих эпизодах шоу главными героями становились исключительно мужчины: резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьёв, актёр Илья Глинников и другие.
Разведённая Ольга Бузова может стать первой женщиной — героиней проекта, за сердце которой будут бороться десятки мужчин. Как сообщают каналы, ради известной блондинки организаторы готовы поменять всю суть шоу.
В ноябре прошлого года Ольга Бузова развелась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, и с тех пор в новых отношениях замечена не была.