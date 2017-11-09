"Я открываю мир других мужчин". Бузова может стать новой "холостячкой"

Ради Ольги организаторы готовы поменять суть программы и впервые сделать главной героиней "холостячку".

Телеведущая и певица Ольга Бузова может стать главной героиней популярного шоу на телеканале ТНТ — женской версии программы "Холостяк". Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

В предыдущих эпизодах шоу главными героями становились исключительно мужчины: резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьёв, актёр Илья Глинников и другие.

Разведённая Ольга Бузова может стать первой женщиной — героиней проекта, за сердце которой будут бороться десятки мужчин. Как сообщают каналы, ради известной блондинки организаторы готовы поменять всю суть шоу.