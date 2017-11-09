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Регион
Опубликовано 9 ноября 2017, 12:10

"Я открываю мир других мужчин". Бузова может стать новой "холостячкой"

Скриншот из клипа Ольги Бузовой на песню "Мало половин"

Скриншот из клипа Ольги Бузовой на песню "Мало половин"

Ради Ольги организаторы готовы поменять суть программы и впервые сделать главной героиней "холостячку".

Телеведущая и певица Ольга Бузова может стать главной героиней популярного шоу на телеканале ТНТ — женской версии программы "Холостяк". Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

В предыдущих эпизодах шоу главными героями становились исключительно мужчины: резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьёв, актёр Илья Глинников и другие.

Разведённая Ольга Бузова может стать первой женщиной — героиней проекта, за сердце которой будут бороться десятки мужчин. Как сообщают каналы, ради известной блондинки организаторы готовы поменять всю суть шоу.

В ноябре прошлого года Ольга Бузова развелась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, и с тех пор в новых отношениях замечена не была.

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Иван Гусев
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