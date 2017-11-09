Новое поколение консолей выйдет через два года
Своим прогнозом по этому вопросу поделился руководитель французского издателя Ubisoft.
Глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания считает вероятным выходом будущих "номерных" консолей от Microsoft и Sony как минимум через два года. Гиймо считает, что об этом свидетельствует недавний выход обновлённых консолей.
Руководитель Ubisoft считает, что следующее поколение консолей выйдет не раньше чем через два года
Фото: © Viemo
Руководителю Ubisoft нравится, что Sony и Microsoft выпустили обновлённые промежуточные версии своих консолей. Гиймо уверен, что это положительно влияет на игровую индустрию.
PS4 Pro вышла 10 ноября 2016 года, Xbox One X — 7 ноября 2017 года.