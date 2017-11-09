Владельцы Assassin's Creed: Origins жалуются на плохое качество графики

Ubisoft выпустила очередное обновление для Assassin's Creed: Origins. Разработчики добавили поддержку Xbox One X и повысили стабильность и производительность игры.

После выхода обновления пользователи начали массово жаловаться на резкое ухудшение качества изображения. Проблема коснулась версий игры для PS4, PS4 Pro, Xbox One и Xbox One X.

Разработчики уже заявили о выходе в ближайшее время нового обновления. Оно должно будет исправить эту проблему.