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Опубликовано 9 ноября 2017, 14:52

Владельцы Assassin's Creed: Origins жалуются на плохое качество графики

Разработчики выпустили обновление и ухудшили графические настройки консольной версии игры.

Ubisoft выпустила очередное обновление для Assassin's Creed: Origins. Разработчики добавили поддержку Xbox One X и повысили стабильность и производительность игры.

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Владельцы Assassin's Creed: Origins пожаловались на резкое ухудшение качества графики

Фото: © Viemo

После выхода обновления пользователи начали массово жаловаться на резкое ухудшение качества изображения. Проблема коснулась версий игры для PS4, PS4 Pro, Xbox One и Xbox One X.

Разработчики уже заявили о выходе в ближайшее время нового обновления. Оно должно будет исправить эту проблему.

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Сергей Сурепин
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