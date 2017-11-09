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Регион
Опубликовано 9 ноября 2017, 15:23

Производитель автомобилей подал в суд на авторов Call of Duty

Теперь издатель испытывает проблемы в связи с использованием в игре машин марки Humvee.

AM General оформила иск против издательства Activision Blizzard в связи с использованием торговых марок Humvee и HMMWV. Производитель авто заявил, что игровая компания пользуется хорошей репутацией AM General и её продуктов для привлечения прибыли.

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На Activision подали в суд за использование машин Humvee в Call of Duty

Фото: © United States Department of Defense

Компания считает, что игры серии Call of Duty стали успешными, так как геймеры думали, что AM General выдала официальную лицензию на использование своих торговых марок. Производитель требует компенсации, штрафа и возмещения убытков в троекратном размере.

Activision не комментирует ситуацию.

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Сергей Сурепин
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