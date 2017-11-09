В Госдуме предложили принять проект о запрете рекламы на платёжках ЖКХ

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о запрете рекламы на платёжных документах за услуги ЖКХ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, на рассмотрение Госдумы данный закон могут вынести 17 ноября.