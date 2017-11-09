В Госдуме предложили принять проект о запрете рекламы на платёжках ЖКХ
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Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о запрете рекламы на платёжных документах за услуги ЖКХ.
Как говорится в пояснительной записке к документу, на рассмотрение Госдумы данный закон могут вынести 17 ноября.
Если нововведение будет принято, закон должен вступить в силу в течение двух месяцев со дня его опубликования.