Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 ноября 2017, 17:21

В Госдуме предложили принять проект о запрете рекламы на платёжках ЖКХ

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о запрете рекламы на платёжных документах за услуги ЖКХ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, на рассмотрение Госдумы данный закон могут вынести 17 ноября.

Если нововведение будет принято, закон должен вступить в силу в течение двух месяцев со дня его опубликования.

BannerImage
Валерий Оленин
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar