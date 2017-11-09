Авторы "Ведьмака" поделились планами на будущее
Разработчики рассказали о текущем производстве новых игр и поделились планами компании.
Исполнительный директор CD Projekt Red Адам Кичиньский рассказал, что студия в будущем планирует создавать крупные игры на уровне "Ведьмака". Планов на выпуск четвёртой части ролевой игры у студии нет, но разработчики будут развивать серию в других направлениях.
Руководитель CD Projekt Red рассказал о масштабах Cyberpunk 2077
По словам исполнительного директора, Cyberpunk 2077 по масштабам будет превосходить третьего "Ведьмака". Пока не известно, будет в игре многопользовательский режим или нет.
Разработчики пока не называют дату выхода Cyberpunk 2077.