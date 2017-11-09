Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 ноября 2017, 15:51

Авторы "Ведьмака" поделились планами на будущее

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/CINEMATIC GAMING

Скриншот видео: youtube.com/CINEMATIC GAMING

Разработчики рассказали о текущем производстве новых игр и поделились планами компании.

Исполнительный директор CD Projekt Red Адам Кичиньский рассказал, что студия в будущем планирует создавать крупные игры на уровне "Ведьмака". Планов на выпуск четвёртой части ролевой игры у студии нет, но разработчики будут развивать серию в других направлениях.

image

Руководитель CD Projekt Red рассказал о масштабах Cyberpunk 2077

Скриншот видео: youtube.com/CINEMATIC GAMING

По словам исполнительного директора, Cyberpunk 2077 по масштабам будет превосходить третьего "Ведьмака". Пока не известно, будет в игре многопользовательский режим или нет.

Разработчики пока не называют дату выхода Cyberpunk 2077.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ведьмак
  • cdprojektred
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar