Авторы "Ведьмака" поделились планами на будущее

Исполнительный директор CD Projekt Red Адам Кичиньский рассказал, что студия в будущем планирует создавать крупные игры на уровне "Ведьмака". Планов на выпуск четвёртой части ролевой игры у студии нет, но разработчики будут развивать серию в других направлениях.