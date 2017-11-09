Авторы FIFA хотят отказаться от выпуска игры каждый год

Исполнительный директор Electronic Arts считает, что подписки придут на замену стандартному распространению.

Руководитель Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил, что изменения рынка способствуют отказу от ежегодного выпуска новых частей FIFA и Madden. В связи с этим разработчики могут перейти к модели регулярных обновлений или подписки.

Electronic Arts рассматривает возможность отказаться от ежегодной модели выпуска FIFA Фото: © Flickr/BagoGames

Эндрю Уилсон считает, что спортивные симуляторы могут стать играми-сервисами. Эту схему EA уже частично использует в мобильной версии Madden NFL. С момента выхода игры прошло три года, и компания продолжает регулярно обновлять приложение.