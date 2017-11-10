Россиянам установят счётчики на газ, свет и воду бесплатно

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ могут рассмотреть уже в этом месяце.

Россияне больше не будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду за свой счёт. Переложить эту обязанность с жителей на поставщиков предложили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономической политике.

— Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учёта на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики — приборы учёта ставит тот, кто в этом заинтересован, — приводит газета "Известия" текст пояснительной записки.

По информации издания, сейчас около 30% жильцов, не имеющих приборы учёта, должны платить по повышенному тарифу. После принятия поправок их освободят от таких трат, пока в их квартирах не появятся счётчики.