СМИ сообщили об отмене встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

По предварительным данным, провести переговоры лидеров двух стран не получится из-за плотного рабочего графика главы США.

Формальная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не сможет состоятся из-за проблем с рабочим графиком американского лидера. Об этом сообщает издание "Блумберг" со ссылкой на секретаря американского Белого дома Сару Сандерс.

Впрочем, Сандерс не исключила, что главы государств могут обменяться мнениями в кулуарах форума и переговорить "на ногах".