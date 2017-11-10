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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 08:54

СМИ сообщили об отмене встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

По предварительным данным, провести переговоры лидеров двух стран не получится из-за плотного рабочего графика главы США.

Формальная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не сможет состоятся из-за проблем с рабочим графиком американского лидера. Об этом сообщает издание "Блумберг" со ссылкой на секретаря американского Белого дома Сару Сандерс.

Впрочем, Сандерс не исключила, что главы государств могут обменяться мнениями в кулуарах форума и переговорить "на ногах".

Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг для участия в саммите АТЭС.

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Михаил Аксёнов
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