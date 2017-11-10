Дональд Трамп прибыл во Вьетнам на саммит АТЭС
Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS / Jonathan Ernst
У американского лидера запланирован ряд встреч, в том числе ожидаются переговоры с президентом России.
Всего через пару часов после прибытия президента России Владимира Путина во Вьетнам на саммит АТЭС, в Дананге приземлился самолёт президента США Дональда Трампа. У американского лидера запланированы встречи с лидерами ряда стран. В том числе ожидается короткая встреча с Владимиром Путиным.
Как сообщал Лайф, ранее во вьетнамский Дананг для участия в саммите АТЭС прибыл российский лидер Владимир Путин. Ожидается, что глава России проведёт переговоры с коллегами из Китая, Филиппин, Вьетнама и США, а также с премьер-министром Японии.