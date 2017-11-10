Дональд Трамп прибыл во Вьетнам на саммит АТЭС

У американского лидера запланирован ряд встреч, в том числе ожидаются переговоры с президентом России.

Всего через пару часов после прибытия президента России Владимира Путина во Вьетнам на саммит АТЭС, в Дананге приземлился самолёт президента США Дональда Трампа. У американского лидера запланированы встречи с лидерами ряда стран. В том числе ожидается короткая встреча с Владимиром Путиным.