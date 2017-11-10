Песков не исключил, что Путин и Трамп переговорят "на ногах" на саммите АТЭС

Ранее в Белом доме сообщили, что встречи двух лидеров не будет из-за плотного графика американского президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп переговорят "на ногах" на саммите АТЭС во Вьетнаме.

— Конечно, — ответил Песков Лайфу на вопрос, не исключается ли общение лидеров двух стран "на ногах" или в кулуарах форума.