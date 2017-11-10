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Опубликовано 10 ноября 2017, 09:08

Песков не исключил, что Путин и Трамп переговорят "на ногах" на саммите АТЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее в Белом доме сообщили, что встречи двух лидеров не будет из-за плотного графика американского президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп переговорят "на ногах" на саммите АТЭС во Вьетнаме.

— Конечно, — ответил Песков Лайфу на вопрос, не исключается ли общение лидеров двух стран "на ногах" или в кулуарах форума.

"Блумберг" со ссылкой на секретаря Белого дома Сару Сандерс сообщил, что встречи между лидерами двух стран не будет из-за плотного графика Трампа. При этом в Вашингтоне тоже не исключили, что Путин и американский лидер переговорят "на ногах" в кулуарах саммита.

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Александр Юнашев
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