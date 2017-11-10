На саммите АТЭС лидеров стран пересадили на авто со спецномерами АРЕС

Во Вьетнаме для официального транспорта саммита АТЭС сделали спецномера с надписью APEC (аббревиатура Ази­атс­ко-Ти­хо­о­ке­анс­кого эко­но­ми­чес­кого сот­руд­ни­чест­ва на английском языке. — Прим. ред.). Как передаёт корреспондент Лайфа, их установили на автомобили лидеров стран-участниц.

Ранее президент РФ прибыл во Вьетнам для участия в саммите. Как ожидается, российский лидер проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с главами Китая, Филиппин, Вьетнама, а также с премьер-министром Японии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что будет встреча "на ногах" с президентом США Дональдом Трампом.