На саммите АТЭС лидеров стран пересадили на авто со спецномерами АРЕС
Ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин уже прибыл в город Дананг.
Во Вьетнаме для официального транспорта саммита АТЭС сделали спецномера с надписью APEC (аббревиатура Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на английском языке. — Прим. ред.). Как передаёт корреспондент Лайфа, их установили на автомобили лидеров стран-участниц.
Фото: © L!FE
Ранее президент РФ прибыл во Вьетнам для участия в саммите. Как ожидается, российский лидер проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с главами Китая, Филиппин, Вьетнама, а также с премьер-министром Японии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что будет встреча "на ногах" с президентом США Дональдом Трампом.
Фото: © L!FE
Фото: © L!FE