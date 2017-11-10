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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 11:00

Трамп заявил, что Азия больше не может жить под угрозой "диктатуры" КНДР

Дональд Трамп. Фото: &copy; REUTERS / Anthony Wallace

Дональд Трамп. Фото: © REUTERS / Anthony Wallace

Это заявление американский лидер сделал в ходе саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананге.

Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страны Азии не могут существовать под угрозой "диктатуры" Северной Кореи. Об этом он рассказал в ходе выступления на саммите АТЭС во вьетнамском городе Дананге.

Ранее Трамп призывал мировое сообщество, в частности Россию, принять участие в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. В Кремле уже комментировали это обращение, отметив, что заявление американского лидера звучит в русле позиции Москвы.

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Аннa Харитонова
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