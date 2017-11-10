Трамп заявил, что Азия больше не может жить под угрозой "диктатуры" КНДР

Это заявление американский лидер сделал в ходе саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананге.

Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страны Азии не могут существовать под угрозой "диктатуры" Северной Кореи. Об этом он рассказал в ходе выступления на саммите АТЭС во вьетнамском городе Дананге.