В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа в кулуарах саммита АТЭС

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп всё-таки встретятся в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— По линии протокольных служб продолжается обсуждение. Ясности пока нет. От наших американских коллег поступает противоречивая информация. Так или иначе, в кулуарах встреча состоится, — добавил представитель Кремля.