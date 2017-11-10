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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 10:46

В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа в кулуарах саммита АТЭС

Фото: &copy;РИА Новости/Антон Денисов&nbsp;

Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов 

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп всё-таки встретятся в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— По линии протокольных служб продолжается обсуждение. Ясности пока нет. От наших американских коллег поступает противоречивая информация. Так или иначе, в кулуарах встреча состоится, — добавил представитель Кремля.

Ранее СМИ со ссылкой на Белый дом сообщили, что Путин и Трамп не встретятся на АТЭС. Однако представители обоих президентов не исключали встречу двух лидеров "на ногах".

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Александр Юнашев
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