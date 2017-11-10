В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа в кулуарах саммита АТЭС
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Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп всё-таки встретятся в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— По линии протокольных служб продолжается обсуждение. Ясности пока нет. От наших американских коллег поступает противоречивая информация. Так или иначе, в кулуарах встреча состоится, — добавил представитель Кремля.
Ранее СМИ со ссылкой на Белый дом сообщили, что Путин и Трамп не встретятся на АТЭС. Однако представители обоих президентов не исключали встречу двух лидеров "на ногах".