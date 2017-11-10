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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 11:08

В России предложили сократить рабочую неделю для некурящих

Фото: &copy;РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

По мнению депутата Госдумы Василия Власова, это положительно скажется как на экономике страны, так и на здоровье граждан.

В России предложили сократить рабочую неделю для некурящих граждан на 5 часов — до 35. С подобным запросом к главе Министерства труда и социальной защиты Максиму Топилину обратился депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, который отметил, что из-за курения Россия теряет порядка 3% ВВП, а мера станет стимулом для отказа от пагубной привычки.

— Можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени, — цитирует ТАСС слова Власова, который отметил общую тенденцию на сокращение рабочего деня.

Отметим, сейчас согласно положениями Трудового кодекса России "нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю".

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Алиса Донченко
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