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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 09:22

Apple создаёт AR-устройство

Журналисты узнали о работе команды из Купертино над устройством с дополненной реальностью.

Шлем дополненной реальности от компании Apple будет функционировать без связи с другими устройствами. Гаджет получит собственный дисплей и операционную систему.

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Apple займётся созданием собственного AR-устройства

Фото: © Кадр из видео YouTube/ReviewTheBest

Шлем будет использовать фирменный чип. Похожее устройство используется в Apple Watch. Благодаря этому гарнитура будет меньше по размеру, а также будет потреблять минимальное количество энергии.

Рабочее название операционной системы — rOS. Она основана на iOS для iPhone.

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Сергей Сурепин
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