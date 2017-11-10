Apple создаёт AR-устройство
Журналисты узнали о работе команды из Купертино над устройством с дополненной реальностью.
Шлем дополненной реальности от компании Apple будет функционировать без связи с другими устройствами. Гаджет получит собственный дисплей и операционную систему.
Apple займётся созданием собственного AR-устройства
Фото: © Кадр из видео YouTube/ReviewTheBest
Шлем будет использовать фирменный чип. Похожее устройство используется в Apple Watch. Благодаря этому гарнитура будет меньше по размеру, а также будет потреблять минимальное количество энергии.
Рабочее название операционной системы — rOS. Она основана на iOS для iPhone.