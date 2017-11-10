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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 12:04

Трамп заявил, что США больше не потерпят "хронических нарушений" в торговле

Фото: &copy; REUTERS / Jonathan Ernst

Фото: © REUTERS / Jonathan Ernst

Глава Белого дома также добавил, что Вашингтон настаивает на равноправной и честной торговой политике.

Американский лидер Дональд Трамп на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге заявил, что США больше не позволят другим странам получать от них торгово-экономическую выгоду.

— Мы больше не можем терпеть эти хронические нарушения в торговле — и не потерпим, — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что подобный дисбаланс в торговле недопустим и что Вашингтон настаивает на равноправной и честной торговой политике. Он также сожалеет, что предыдущие администрации страны ничего с этим не сделали, и заявил, что сделает это сам.

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Аннa Харитонова
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