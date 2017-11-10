Трамп заявил, что США больше не потерпят "хронических нарушений" в торговле
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Глава Белого дома также добавил, что Вашингтон настаивает на равноправной и честной торговой политике.
Американский лидер Дональд Трамп на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге заявил, что США больше не позволят другим странам получать от них торгово-экономическую выгоду.
— Мы больше не можем терпеть эти хронические нарушения в торговле — и не потерпим, — заявил американский лидер.
Pres. Trump says U.S. has not been treated fairly by the WTO and "can no longer tolerate these chronic trade abuses" https://t.co/TR3EB9eag2— NBC News (@NBCNews) November 10, 2017
Трамп добавил, что подобный дисбаланс в торговле недопустим и что Вашингтон настаивает на равноправной и честной торговой политике. Он также сожалеет, что предыдущие администрации страны ничего с этим не сделали, и заявил, что сделает это сам.