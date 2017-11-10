Владельцы Xbox One X запустили улучшенную версию "Ведьмака-3"
При этом разработчики игры ещё не выпускали дополнительные обновления для консоли.
Автор YouTube-канала NX Gamer протестировал на Xbox One X финальную версию игры "Ведьмак-3" без обновлений. Он установил игру с оригинального диска.
Обладатели Xbox One X без патчей запустили "Ведьмака-3" при 60 кадрах
Пользователь выяснил, что производительности Xbox One X хватает, чтобы запустить игру при 60 кадрах в секунду. До этого такой показатель можно было получить только на ПК.
Позже разработчики должны будут выпустить обновление игры под Xbox One X.