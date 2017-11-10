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Опубликовано 10 ноября 2017, 09:51

Владельцы Xbox One X запустили улучшенную версию "Ведьмака-3"

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Журнал "Игромания"

Скриншот видео: youtube.com/Журнал "Игромания"

При этом разработчики игры ещё не выпускали дополнительные обновления для консоли.

Автор YouTube-канала NX Gamer протестировал на Xbox One X финальную версию игры "Ведьмак-3" без обновлений. Он установил игру с оригинального диска.

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Обладатели Xbox One X без патчей запустили "Ведьмака-3" при 60 кадрах

Скриншот видео: youtube.com/Журнал "Игромания"

Пользователь выяснил, что производительности Xbox One X хватает, чтобы запустить игру при 60 кадрах в секунду. До этого такой показатель можно было получить только на ПК.

Позже разработчики должны будут выпустить обновление игры под Xbox One X.

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Сергей Сурепин
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