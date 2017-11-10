Square Enix делает ставку на Switch
Разработчики остались довольны успехом японской консоли и будут активно создавать под неё игры.
Компания Square Enix намерена серьёзно заняться поддержкой консоли Nintendo Switch. Разработчики заявили, что для гибридной консоли подойдут игры любой серии.
Square Enix обещает активно разрабатывать игры для Switch
Фото: © The Conmunity — Pop Culture Geek
Square Enix не видит проблемы в портировании игр на Switch. По словам разработчиков, им приходится вносить минимальные изменения, чтобы адаптировать игры под эту консоль.
Пока издатель выпустил на Switch одну игру — Dragon Quest XI.