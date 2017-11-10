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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 10:11

Square Enix делает ставку на Switch

Разработчики остались довольны успехом японской консоли и будут активно создавать под неё игры.

Компания Square Enix намерена серьёзно заняться поддержкой консоли Nintendo Switch. Разработчики заявили, что для гибридной консоли подойдут игры любой серии.

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Square Enix обещает активно разрабатывать игры для Switch

Фото: © The Conmunity — Pop Culture Geek

Square Enix не видит проблемы в портировании игр на Switch. По словам разработчиков, им приходится вносить минимальные изменения, чтобы адаптировать игры под эту консоль.

Пока издатель выпустил на Switch одну игру — Dragon Quest XI.

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Сергей Сурепин
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