Минтруд не получал предложения сократить рабочий день для некурящих сотрудников
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В ведомстве отметили, что ТК РФ позволяет работодателю и сотруднику договариваться о неполном рабочем дне.
В Министерстве труда и социальной защиты заявили, что не получали предложений сократить рабочий день для некурящих, однако отметили, что достоверно установить принадлежность к курящим и некурящим не представляется возможным без ущемления прав и свобод сотрудников.
— Минтруд России предложение не получил. По нашему мнению, исчерпывающие меры по противодействию курению изложены в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу, подготовленном Минздравом России, — отметили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что, согласно действующему Трудовому кодексу РФ, работодатель и сотрудник могут установить неполный рабочий день и (или) неполную рабочую неделю (статья 93 Трудового кодекса РФ).
Помимо того, в распоряжении работодателя достаточное количество возможностей для обеспечения трудовой дисциплины.
Как ранее писал Лайф, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Министерства труда и социальной защиты Максиму Топилину с предложением сократить рабочую неделю для некурящих граждан на пять часов — до 35, что, по его мнению, положительно скажется как на экономике страны, так и на здоровье граждан.