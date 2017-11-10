Минтруд не получал предложения сократить рабочий день для некурящих сотрудников

В ведомстве отметили, что ТК РФ позволяет работодателю и сотруднику договариваться о неполном рабочем дне.

В Министерстве труда и социальной защиты заявили, что не получали предложений сократить рабочий день для некурящих, однако отметили, что достоверно установить принадлежность к курящим и некурящим не представляется возможным без ущемления прав и свобод сотрудников.

— Минтруд России предложение не получил. По нашему мнению, исчерпывающие меры по противодействию курению изложены в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу, подготовленном Минздравом России, — отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что, согласно действующему Трудовому кодексу РФ, работодатель и сотрудник могут установить неполный рабочий день и (или) неполную рабочую неделю (статья 93 Трудового кодекса РФ).

Помимо того, в распоряжении работодателя достаточное количество возможностей для обеспечения трудовой дисциплины.