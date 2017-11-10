Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 10:56

Nintendo попрощалась с Miiverse

О прекращении работы социальной сети стало известно ещё в конце августа этого года.

Компания Nintendo закрыла социальную сеть Miiverse для консолей WiiU и 3DS. Сервис проработал пять лет.

image

Nintendo составила мозаику из постов пользователей Miiverse в честь закрытия сервиса

Фото: © © Nintendo

Пользователи сервиса могли делиться внутриигровыми достижениям, размещать комментарии и рисовать. Компания по случаю закрытия сервиса открыла сообщество Everybody’s Message Community, где любой желающий мог оставить свой рисунок.

Сервис прекратит свою работу 11 ноября.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • nintendonx
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar