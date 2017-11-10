Nintendo попрощалась с Miiverse
О прекращении работы социальной сети стало известно ещё в конце августа этого года.
Компания Nintendo закрыла социальную сеть Miiverse для консолей WiiU и 3DS. Сервис проработал пять лет.
Nintendo составила мозаику из постов пользователей Miiverse в честь закрытия сервиса
Фото: © © Nintendo
Пользователи сервиса могли делиться внутриигровыми достижениям, размещать комментарии и рисовать. Компания по случаю закрытия сервиса открыла сообщество Everybody’s Message Community, где любой желающий мог оставить свой рисунок.
Сервис прекратит свою работу 11 ноября.