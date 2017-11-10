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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 12:37

"Важно, но не самое главное". Песков оценил встречу Путина и Трампа во Вьетнаме

Российская сторона продолжает работать над организацией встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме.

— Противоречивые заявления поступают. Мы пока не совсем понимаем. Но терпеливо продолжаем работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание. Оба президента в городе. Так или иначе пересекутся, — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — Это важно, но это не главное. Президент Путин находится на саммите АТЭС.

Ранее СМИ со ссылкой на Белый дом сообщили, что Путин и Трамп не встретятся на саммите АТЭС. Однако представители обоих президентов не исключали встречу двух лидеров "на ногах". Позже в Кремле подтвердили, что встреча в кулуарах действительно состоится.

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Александр Юнашев
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