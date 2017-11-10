"Важно, но не самое главное". Песков оценил встречу Путина и Трампа во Вьетнаме

Российская сторона продолжает работать над организацией встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме.

— Противоречивые заявления поступают. Мы пока не совсем понимаем. Но терпеливо продолжаем работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание. Оба президента в городе. Так или иначе пересекутся, — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — Это важно, но это не главное. Президент Путин находится на саммите АТЭС.