Госдума разработает закон о СМИ-иноагентах

Как отметил Вячеслав Володин, на территории РФ действуют десятки американских СМИ и онлайн-платформ, которые, по его словам, "вмешиваются во внутренние дела РФ".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился, чтобы профильные комитеты проработали возможный симметричный ответ на действия Соединённых Штатов, где от телекомпании RT требуют регистрацию в качестве иностранного агента.

— Так как на территории США такие решения в отношении нашей телекомпании принимаются, будет правильно и нам ответить на эти действия. Было бы правильно поручить координировать эту работу вице-спикеру Петру Толстому и подключить комитет по информационной политике, по законодательству, комитет по безопасности, —отмечается в сообщении.

Володин также назвал безосновательным требование Министерства юстиции США к RT. По его словам, ни одной конкретной претензии телеканалу не предъявлено.