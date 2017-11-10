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Опубликовано 10 ноября 2017, 12:48

Госдума разработает закон о СМИ-иноагентах

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Как отметил Вячеслав Володин, на территории РФ действуют десятки американских СМИ и онлайн-платформ, которые, по его словам, "вмешиваются во внутренние дела РФ".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился, чтобы профильные комитеты проработали возможный симметричный ответ на действия Соединённых Штатов, где от телекомпании RT требуют регистрацию в качестве иностранного агента.

— Так как на территории США такие решения в отношении нашей телекомпании принимаются, будет правильно и нам ответить на эти действия. Было бы правильно поручить координировать эту работу вице-спикеру Петру Толстому и подключить комитет по информационной политике, по законодательству, комитет по безопасности, —отмечается в сообщении.

Володин также назвал безосновательным требование Министерства юстиции США к RT. По его словам, ни одной конкретной претензии телеканалу не предъявлено.

— Это неприкрытое давление властей США, которое оказывается на российские СМИ, распространилось на интернет-платформы и соцсети, не позволяя нашим СМИ развиваться и увеличивать аудиторию, — отметил Володин.

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Арина Демидова
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